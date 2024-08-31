تبادل الاتهامات بين الفلبين والصين بعد اصطدام سفن تابعة لهما في بحر الصين الجنوبي

مانيلا- (د ب أ)

تبادلت الفلبين والصين الاتهامات اليوم السبت بعد اصطدام سفن خفر السواحل التابعة لكل منهما، في بحر الصين الجنوبي، حيث زعم كل جانب أن الجانب الآخر أجرى مناورات خطيرة في المنطقة المتنازع عليها.

ولم ترد أنباء عن سقوط أي إصابات في التصادم، الذي وقع في سابينا شول الذي يعرف أيضا باسم اسكودا شول في الفلبين، وهو الحادث الخامس من نوعه بين أصول بحرية وجوية تابعة للبلدين، في بحر الصين الجنوبي هذا الشهر.

وذكر خفر السواحل الفلبيني أن السفينة بي.آر.بي تيريزا ماجبانوا التابعة له تعرضت لأضرار واسعة، عندما صدمتها ثلاث مرات سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، صباح اليوم السبت.

وقال كومودور جاي تاريلا، أحد المتحدثين باسم خفر السواحل في بحر الفلبين الغربي إن "خفر السواحل الصيني نفذ مناورات خطيرة، على الرغم من عدم وجود أي استفزاز".

ومن جانبه، ألقى خفر السواحل الصيني باللوم على الفلبين في الحادث قائلا "المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق الفلبين".

وأضاف في بيان "اصطدمت السفينة الفلبينية رقم 9701، بشكل متعمد بالسفينة الصينية رقم 5205، التي كانت تقوم بمهامها بشكل طبيعي في إنفاذ الحقوق والقانون، بطريقة غير مهنية وخطيرة، مما أدى إلى حدوث تصادم".