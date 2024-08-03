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إعلام فلسطيني: استشهاد قيادي بسرايا القدس في الغارة على مركبة بالضفة

11:57 ص السبت 03 أغسطس 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

قال المركز الفلسطيني للإعلام إن أحمد الصباغ أحد قادة سرايا القدس- كتيبة مخيم نور شمس استشهد جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة يستقلها شبان فلسطينيون صباح اليوم في بلدة زيتا بطولكرم في الضفة الغربية.

وفيما سبق قال مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في الضفة الغربية إن 5 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة فلسطينية قرب قرية زيتا في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد باستشهاد 4 فلسطينيين في الغارة التي استهدفت المركبة.

غارة إسرائيلية فلسطين سرايا القدس
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