الصحة اللبنانية تستنكر استهداف إسرائيل منشآتها الصحية

بيروت - (د ب أ)

جدّدت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الخميس، استنكارها لاستهداف إسرائيل المنشآت الصحية، معتبرةً أن ذلك يشكّل انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وشجبت الوزارة، في بيان صحفي اليوم "ما يبديه العدو الإسرائيلي من إصرار على استهداف المنشآت الصحية، وآخره يوم أمس باستهداف محيط مركز بليدا التطوعي في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، ما أدى الى خروج ثلاث آليات مخصصة لتنفيذ مهام الإطفاء وفتح الطرقات عن الخدمة ونجاة المسعفين بعناية إلهية".

وأكّدت أن "الفرق الصحية تقوم بواجبها الإنساني والتعرض لها ولمنشآتها هو انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التي تمنع التعرّض للمنشآت الصحية".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط الحقيقي والفعلي لوقف هذه الجرائم المتمادية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية استهدفت مساء أمس الأربعاء بلدة "بليدا" الجنوبية بقذيفتين مدفعيتين سقطتا على الطريق العام للبلدة بالقرب من مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية.





