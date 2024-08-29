روسيا: مبادرة بوتين للسلام تبقى وصفة عامة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

روسيا - (أ ش أ)

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مبادرة السلام التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو الماضي، تبقى وصفة عامة للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك"- : "كان جوهر مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، التي قدمها الرئيس الروسي بوتين، هو انسحاب القوات الأوكرانية من الأقاليم الروسية الجديدة، من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، ورفض كييف الانضمام إلى الناتو، ورفع جميع القيود الغربية وضمان حقوق مواطني أوكرانيا الناطقين بالروسية".

وأضافت: "ستبقى مبادرة السلام التي قدمها الرئيس الروسي، وصفة عالمية وطويلة الأمد لحل النزاع الأوكراني، لأنها تتضمن طريقة للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا".

كما لفتت زاخاروفا، إلى أن "روسيا سعت دائمًا من أجل إنهاء سريع للصراع في أوكرانيا، ودعت لبدء عملية تفاوض"، مبينة بالقول: "اقترحنا، في مناسبات عدة، حل الوضع الحالي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك في يونيو من هذا العام، عندما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا".