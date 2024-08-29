وزير الخارجية الإيطالي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على وزراء إسرائيليين "غير واقعية"

بلجيكا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي على بعض الوزراء الإسرائيليين المتشددين بسبب رسائل الكراهية ضد الفلسطينيين غير واقعية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تاياني اليوم الخميس لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضاف تاياني أن مثل هذه العقوبات ستكون "غير واقعية"، وقال "إنها ليست الطريقة لإقناع إسرائيل (بالموافقة على) اتفاق سلام لوقف إطلاق النار في غزة".

واقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب "رسائل الكراهية" ضد الفلسطينيين والتي قال إنها تنتهك القانون الدولي.

ولم يذكر بوريل أيا من الوزراء الإسرائيليين الذين كان يشير إليهم أو يحدد الرسائل، لكنه انتقد في الأسابيع الأخيرة علنا وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحات وصفها بأنها "شريرة" و "تحريض على جرائم حرب".