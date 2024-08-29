بوريل يقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد وزراء إسرائيليين

بلجيكا - (أ ش أ)

اقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أعضاء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات محتملة ضد بعض الوزراء الإسرائيليين.

وحسبما أوردت وكالة "أوروبا" للأنباء، فقد قال بوريل، في تصريحات للصحفيين قبل الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، إنه أطلق مبادرة تهدف إلى سؤال الدول الأعضاء في التكتل عما إذا كانت ترغب في فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين.

وأضاف"لقد بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يرون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة عقوباتنا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين أطلقوا رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين واقترحوا أشياء تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي".

ولم يذكر اسم أي من الوزراء الإسرائيليين الذين أشار إليهم.