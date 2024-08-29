الجهاد الإسلامي تؤكد استشهاد قائدها العسكري "أبو شجاع" بالضفة الغربية

وكالات

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رسميا، اليوم الخميس، استشهاد قائدها العسكري محمد جابر "أبو شجاع" في الضفة الغربية.

وقالت فصائل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في بيا، إنه "في إطار الرد الأولي على اغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة".

وأوضحت "تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان، اليوم الخميس، اغتيال 5 من عناصر المقاومة الفلسطينية داخل مسجد في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية فجر اليوم.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه كان من بين الشهداء قائد كتيبة نور شمس محمد جابر الملقب أبو شجاع و4 آخرين في اشتباك مسلح بالمخيم.

وفي سياق منفصل، أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، مقتل 15 جنديا إسرائيليا في غزة والشمال خلال أغسطس وهو أحد أكثر الشهور دموية خلال الحرب.





