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الأمم المتحدة: لقاح شلل الأطفال المقرر استخدامه في قطاع غزة "آمن وفعال"

12:11 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

ستيفان دوجاريك

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن اللقاح الذي سيستخدم ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تقودها وكالات الأمم المتحدة في قطاع غزة آمن وفعال ويوفر حماية عالية الجودة.
وقال دوجاريك في تصريح نقله مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: "كانت هناك بعض المعلومات المغلوطة بشأن لقاح شلل الأطفال الذي نخطط لاستخدامه في غزة" . مشددا على أن الطريقة الأكثر أمانا وفعالية لحماية الأطفال من فيروس شلل الأطفال، بغض النظر عن نوعه، هي تطعيمهم.
وأكد ستيفان دوجاريك، أن منظمة اليونيسف، ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ومنظمة الصحة العالمية تخطط لإطلاق حملة في قطاع غزة لمنع انتشار النوع الثاني من فيروس شلل الأطفال، وأن ذلك سيتم في جولتين، تتكون كل منهما من قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي من النوع الثاني.
وقال دوجاريك إن "اللقاح موصى به عالميا ضد النوع الثاني من فيروس شلل الأطفال من قبل منظمة الصحة العالمية، سيتم توفير اللقاح لأكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة، بهدف الوصول إلى ما لا يقل عن 95 في المائة من الأطفال (في غزة) في الجولة الأولى من التطعيم".
وشدد المسؤول الأممي على أنه منذ بدء توزيعه في مارس 2021، تم استخدام أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح لحماية الأطفال في أكثر من 40 دولة، ضد النوع الثاني من فيروس شلل الأطفال.

هذا المحتوى من

Asha
ستيفان دوجاريك الأمم المتحدة الولايات المتحدة
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