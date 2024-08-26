وزير الأمن القومي الإسرائيلي يُعلن نيته إقامة كنيس في الحرم القدسي

(وكالات)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه ينوي إقامة كنيس في الحرم القدسي.

جاءت تصريحات الوزير اليميني المتطرف خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قال فيها إن "اليهود يمكنهم الصلاة في جبل الهيكل والسجود".

وأضاف بن غفير، أنه "لن يكون هناك تمييز بين اليهود والمسلمين الذين يصلون في ولايته".

وأفاد الوزير المتطرف "السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين – سأبني كنيسا هناك".

وعلى صعيد متصل، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أنه "لا يوجد تغيير في الوضع الراهن في جبل الهيكل"، بحسب ما أوردته قناة "آي 24" على موقعها الإلكتروني.

من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الاسرائيلي، موشيه أربيل: "يجب على رئيس الحكومة نتنياهو أن يتحرك فورا لوضع السيد بن غفير في مكانه المناسب بسبب تصريحاته هذا الصباح فيما يتعلق بجبل الهيكل...إن افتقاره إلى الفهم قد يؤدي إلى إراقة الدماء".