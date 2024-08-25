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BBC

مقتل 33 شخصًا على الأقل في حادثي سير بباكستان

01:00 م الأحد 25 أغسطس 2024

باكستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

ذكر مسؤولون أن 33 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم في حادثين مروريين منفصلين في باكستان.

ووقع الحادث الأول، الليلة الماضية، في إقليم بلوشيستان جنوب غرب البلاد، عندما انحرفت حافلة تقل 11 زائرا ، عائدين من إيران عن الطريق.

وقالت الحكومة الإقليمية اليوم الأحد إن 13 شخصا، أصيبوا ووصفت حالتهم بالحرجة.

وكانت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد أن الحافلة انحرفت، وسقطت في واد على طول الطريق السريع الساحلي بمنطقة مكران.

يأتي الحادث الذي وقع في إقليم بلوشيستان، في أعقاب حادث مماثل، في إيران، حيث لقي 28 باكستانيا حتفهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان الزوار يسعون لحضور الأربعينية في إقليم يزد بوسط إيران.

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