داخل إسرائيل.. القسام تنشر مشاهد لاغتيال جندي إسرائيلي بمستوطنة ميحولا

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد لإطلاق النار قرب مستوطنة ميحولا بالأغوار يوم 11 أغسطس وأسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.

وأظهر الفيديو مراحل الإعداد للعملية، وشرح طريقة التنفيذ من خلال 3 أو 4 عناصر من المقاومة الفلسطينية "حسب الهدف".

وأوضح أن العملية تستهدف مستوطنين أو جنود، يتم تحديدهم بعد انتهاء عملية الرصد والتتبع.

وبينت المشاهد عمليات رصد دوريات عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومواعيد تبديلها، وأخيرا استهداف الجندي الإسرائيلي في وضح النهار.