للمطالبة بعقد صفقة.. مظاهرة كبرى أمام مقر إقامة بلينكن في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

تظاهر مئات الأشخاص اليوم الاثنين أمام الفندق الذي يقيم فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل، للمطالبة بإبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وكان بلينكن يجتمع مع أقارب الرهائن في ذلك الوقت.ودعا المتظاهرون بلينكن إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق.والتقى بلينكن مع نتنياهو عصر اليوم في القدس. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الاجتماع استمر ثلاث ساعات. وهذه هي الزيارة التاسعة التي يقوم بها بلينكن لإسرائيل منذ بدء حرب غزة قبل أكثر من 10 أشهر.ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، سيظل بلينكن في المنطقة حتى غد الثلاثاء، حيث سيقوم بزيارة مصر بعد إسرائيل.وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد لي أن إسرائيل المقترح الذي تم تقديمه، ويتعين على حماس الآن قبوله".

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب، اليوم الإثنين، خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق.

ولفت بلينكن إلى أن التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الأسرى، وبالنسبة للولايات المتحدة فإن هناك شعور بضرورة الاستعجال للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أنه كلما طال أمد النزاع سيعاني الأسرى أكثر وسيلقون حتفهم، وعلى الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعد التوتر وتوسع رقعة العنف.