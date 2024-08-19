أوكرانيا تحذر من هجوم بعد انطلاق قاذفات استراتيجية روسية

برلين - (د ب أ)

أصدر سلاح الجو الأوكراني، اليوم الاثنين، إنذارا بعدما انطلقت ست قاذفات إستراتيجية من مورمانسك في أقصى شمال غرب روسيا في خطوة تعتبر استثنائية.

وقال سلاح الجو في منشور عبر قناته على تطبيق تليجرام، إن الطائرات من طراز توبوليف-95 انطلقت من قاعدة أولينيا في منطقة مورمانسك.

وأضاف "سوف نقدم معلومات إضافية بشأن تهديد صاروخي وإطلاق صواريخ كروز".

كما حث سلاح الجو الأوكرانيين على عدم تجاهل إشارات الإنذار من الغارات الجوية، مستخدما القنوات التي يتابعها أغلب الأوكرانيين .

ويمكن توقع حدوث هجوم عصر الإثنين، بالوضع في الاعتبار وقت التحليق من مورمانسك. وغالبا ما يتم إطلاق الصواريخ فوق بحر قزوين إلى جنوب شرق أوكرانيا ومن هناك يستغرق الأمر ما بين 40 دقيقة إلى 60 دقيقة للوصول إلى الأراضي الأوكرانية.