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حزب الله اللبناني يشن هجوماً على مناطق تابعة للاحتلال الإسرائيلي

11:28 ص الإثنين 19 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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لبنان - (أ ش أ)

شن حزب الله اللبناني، هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية) التابعين للاحتلال الإسرائيلي، مُستهدفا أماكن استقرار الضباط والجنود، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين، أن حزب الله استهدف سنط جين التي تقع شمال مدينة عكا المحتلة، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالى 16.5 كيلومتر، وهي قاعدة لوجستية تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني ثكنة زرعيت وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيطها، بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها، كما تصدى لمجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى حرش حدب عيتا.

وفي السياق، أطلق الطيران الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه المناطق المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام في جنوب لبنان.

كما كثف الطيران الاستطلاعي والمسّير الإسرائيلي من تحليقه فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى نهر الليطاني، كما أطلق الطيران الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

هذا المحتوى من

Asha
حزب الله اللبناني لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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