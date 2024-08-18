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BBC

في مستهل زيارته للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب

07:26 م الأحد 18 أغسطس 2024

انتوني بلينكن

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وكالات

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، حيث سيلتقي برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع يوآف جالانت غدا الاثنين.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية، إن الوزير بلينكن سيتوجه إلى مصر الثلاثاء في إطار زيارة للشرق الأوسط.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل لمواصلة جهود إبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن "الأسرى" من خلال مقترح واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إننا لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا أقرب مما كنا عليه قبل 3 أيام.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن إسرائيل تسلمت المقترح الأمريكي بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهو غير مقبول تماما بالنسبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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