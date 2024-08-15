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حريق في مستوطنة شامير بعد سقوط قذيفة من لبنان

07:17 م الخميس 15 أغسطس 2024

حريق في مستوطنة شامير أرشيفية

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وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، باندلاع حريق في مستوطنة شامير بالجليل الأعلى نتيجة سقوط قذيفة من جنوب لبنان.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قالت إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس، عقوبات تستهدف شبكات تجارية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في إطار سعي واشنطن إلى زيادة الضغوط على إيران والجماعات المتحالفة معها.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي.

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