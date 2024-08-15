"تعويذة لاستحضار الجن؟".. "فوفو الذنبة" أغنية تشعل جدلًا في المغرب

وكالات

أثارت أغنية مغربية مقتبسة من الفن الكناوي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع لفرقة موسيقية تؤدي أنشودة مسمّاة "فوفو الذنبة".

وانتشرت الأغنية بشكل واسع على منصة "تيك توك"، حيث ظهر عديد من رواد المنصة وهم يؤدون طقوسا مرتبطة بالسحر والشعوذة على أنغام "شعلت الشمعة فوفو الذنبة".

وانتقد كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفيديوهات، في حين سخر آخرون منها مطالبين بتفسير كلماتها، بينما حذر آخرون من الاستماع إلى الأغنية إذ اعتبروا محتواها "غير تقليدي".

اغنية فوفو الذنبة تثير الجدل بعد ان خرج رقاة مغاربة يحذرون مع الاغنية بدعوة ان فوفو الدنبة اسم لاحد ملك الجن يتم استحضاره فيما من رددتها تنفي ان الغرض منها استحضار الجن

فوفو الدنبة كلمة لا توجد في اي لغة و لا معنى لدى وجب تجنب الاغنية الى ان يصدر علماء المغرب رأيهم في الموضوع — Ahmed Hafidi (@AhmedHafidi15) August 10, 2024

لكن مؤدية الأغنية، قالت إنها ليست سوى عمل مستوحى من التراث المغربي الكناوي، مؤكدة أن لا علاقة لكلماتها بالسحر أو الشعوذة واستحضار الجن.

ويعتبر الفن الكناوي المغربي أحد الفنون التراثية غير المادية المسجلة لدى منظمة اليونيسكو، كما تشير "الكناوة" إلى مجموعة من الممارسات والطقوس العلاجية التي تجمع بين الدنيوية والروحانية المقدسة، إذ تُصنف كموسيقى صوفية ممزوجة بمحتوى ديني لاستحضار الأرواح والأجداد.

https://www.tiktok.com/@ sihamelasswise/video/ 7289207510714633477?is_from_ webapp=1&sender_device=pc