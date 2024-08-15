الشرطة الإيرانية تطلق النيران على امرأة بسبب مخالفة قواعد الحجاب

(وكالات)

قالت صحيفة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، نقلاً عن نشطاء، إن الشرطة الإيرانية قامت بإطلاق النار على امرأة أثناء محاولة مصادرة سيارتها بسبب انتهاك قانون الحجاب.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت إيران تظاهرات حاشدة غير مسبوقة على خلفية مقتل مهسا أميني التي كانت تبلغ من العمر 22 عامًا وماتت بعد تعرضها للضرب من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية لمخالفتها قواعد الحجاب.

ونقلت شرطة الأخلاق مهسا إلى قسم الشرطة ومن ثم إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

ويعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من الرافضين للتصريحات التي أعلنت عنها السلطات إثر وفاة أميني، حيث قال حينها إنه بكونه طبيب فالإعلان عن أسباب وفاة الفتاة لا يمكن قبولها.