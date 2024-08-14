تتضمن السيطرة على حدود غزة مع مصر.. إن بي سي: نتنياهو أضاف شروطًا جديدة لاتفاق الأسرى

(وكالات)

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين وأجانب، قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة إلى اتفاق الأسرى في مايو الماضي من شأنها تعقيد المفاوضات.



وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن الشروط الجديدة تتضمن استمرار إسرائيل بالسيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر.

وأضافت "إن بي سي"، أن الشروط الجديدة تتضمن أيضًا فرض قيود جديدة على الفلسطينيين النازحين الساعين للعودة إلى منازلهم في شمال القطاع.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس ترددت أحيانا كثيرة في تقديم تنازلات ووضعت شروطا جديدة صعبت التوصل لاتفاق.

ونفى مكتب نتنياهو، أمس الثلاثاء، التقارير الإعلامية المتحدثة، عن إضافته شروطًا جديدة إلى اتفاق الأسرى.