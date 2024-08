من مقر سكنه في 10 دواننج ستريت.. القط "لاري" شاهد على التغييرات السياسية والحكومية البريطانية

لندن - (د ب أ)

شهد القط لاري الذي يعيش في 10 داوننج ستريت، المقر السكني الرسمي لرئيس وزراء بريطانيا، العديد من التغييرات السياسية والحكومية والاقتصادية.

ويتابع لاري حاليا تدريب سادس رئيس وزراء، بعد انتخاب سير كير ستارمر رئيسا للوزراء عن حزب العمال هذا الصيف.

🐈‍⬛ Larry the cat is first Chief Mouser to serve under six prime ministers



Here are his highlights 👇 pic.twitter.com/UZkVhYUOLt