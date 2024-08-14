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روسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة في عدة مقاطعات

11:04 ص الأربعاء 14 أغسطس 2024

طائرة مسيرة أوكرانية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات المحلية في عدة مقاطعات روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا عن التصدي لطائرات مسيرة أوكرانية فجر اليوم الأربعاء.

وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف عن إسقاط "عدد كبير" من الطائرات المسيرة الأوكرانية، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي ووسائل التشويش الإلكتروني تواصل تدمير المسيرات، بحسب قناة "آر تي" الروسية.

وأكد عدم وقوع إصابات نتيجة الهجوم، مشيرا إلى أن سقوط حطام الطائرات المسيرة تسبب بأضرار مادية لعدد من المباني السكنية والمنشآت ومواقف وسائل النقل العام.

وفي مقاطعة كورسك أعلن القائم بأعمال الحاكم أليكسي سميرنوف عن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية.

وتم إلغاء الإنذار من الهجوم الجوي في المقاطعة بعد ساعات من إعلانه، حيث أكد القائم بأعمال الحاكم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للهجوم.

وفي مقاطعة ليبيتسك أعلن الحاكم إيجور أرتامونوف عن خطر الهجوم بالطائرات المسيرة، داعيا السكان للبقاء في أماكن آمنة حتى إلغاء الإنذار.

كما تم إعلان "المستوى الأحمر" لخطر الهجمات بالمسيرات في مدينة ليبيتسك، المركز الإداري للمقاطعة.

الطائرات المسيرة روسيا أوكرانيا
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