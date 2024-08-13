إيران تعلن إجراء مناورات في قاعدة بحرية شمال البلاد

طهران - (د ب أ)

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، إجراء مناورات بحرية دفاعية شمال البلاد.

وقال النائب السياسي والاجتماعي والأمني لمحافظة "أستارا" شمال إيران عن إجراء مناورات دفاعية في القاعدة البحرية للجيش الإيراني في المحافظة، بحسب وكالة مهر للأنباء.

وأضاف أنه سيتم خلال المناورات مهاجمة أهداف افتراضية.

تأتي المناورات وسط ترقب لتنفيذ إيران تهديدها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو الماضي، في هجوم حملت طهران والحركة إسرائيل المسؤولية عنه.