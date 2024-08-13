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إسرائيل تزعم الوصول إلى مقر يحيى السنوار في غزة

04:32 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

زعم قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، دان جولدفوس، في تصريحات للقناة الـ12 إن القوات الإسرائيلية كانت على بعد "دقائق" من اعتقال قائد حركة "حماس" يحيى السنوار.


وادعى جولدفوس في المقابلة قائلا: "كنا قريبين. كنا في مجمعه. وصلنا إلى مجمع تحت الأرض. وجدنا الكثير من المال هناك، كانت القهوة لا تزال ساخنة. والأسلحة مبعثرة في كل مكان".

وتوجه إسرائيل اتهامات للسنوار، ومحمد الضيف قائد "كتائب القسام"، بالمسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر.

والأسبوع الماضي،أعلنت "حماس" تعيين السنوار، رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية التي استشهد في عملية اغتيال استهدفت الشقة التي كان موجودا بها في العاصمة الإيرانية طهران.

الجيش الإسرائيلي غزة إسرائيل
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