الرئيس الإيراني: رد طهران على إسرائيل حقًا شرعيًا

(وكالات)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إن طهران تعتبر الرد على إسرائيل حقًا شرعيًا لكل الدول وحلا لوقف الجرائم والاعتداءات المتكررة.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن الصمت الدولي إزاء جرائم "الكيان الصهيوني" بقطاع غزة وممارساته "الإرهابية" يتعارض مع المعايير الدولية للقانون الدولي.

وحذر بزشكيان، من أن الدعم الغربي المتواصل لإسرائيل والصمت الدولي إزاء جرائمها المرتكبة بحق المدنيين يشجعها على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وتتوعد إيران إسرائيل، بهجوم انتقامي للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران.