تنفيذ عملية طعن بساحة ليستر وسط لندن والقبض على منفذ الهجوم (فيديو)

(وكالات)

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إن مسلحًا قام بتنفيذ عملية طعن في ساحة ليستر وسط لندن.

وأعلنت الشرطة البريطانية، إلقاء القبض على منفذ الهجوم عقب طعن طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا وامرأة أخرى تبلغ 34 عامًا.

وقالت الشرطة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس": "الضباط في مكان حادث الطعن في ليستر سكوير. تم القبض على رجل وهو رهن الاحتجاز. لا نعتقد أن هناك أي مشتبه بهم بارزين. تم نقل الضحيتين، إلى المستشفى وننتظر تحديثا لحالتهما".