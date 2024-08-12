ماكرون يشيد بأولمبياد باريس: أظهرت الوجه الحقيقي لفرنسا

(وكالات)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حققت نجاحا رياضيا وشعبيا وأيضا تنظيميا وأمنيا، مؤكدا أن الأولمبياد أظهرت "الوجه الحقيقي لفرنسا" خاصة بعد نحو خمسة عشر يوما من الاحتفالات الجماهيرية وحصول الرياضيين الفرنسيين على العديد من الميداليات.

وخلال لقاء بحديقة قصر الإليزيه مع جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة، الوطنية والمحلية، التي شاركت في تنظيم أولمبياد باريس 2024 وساهمت في إنجاحها، أشاد الرئيس الفرنسي بالنجاح الذي تحقق ليس فقط على المستوى الرياضي ولكن أيضا على المستوى الأمني والتنظيمي خلال أسبوعين من فعاليات الأولمبياد.

وأشاد بشكل خاص بإنجاز غير مسبوق على المستوى الأمني، في حين أكد أنه تم "إحباط مئات الأعمال" الخطيرة من قبل قوات الأمن والاستخبارات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال مخاطبا الحضور من ممثلي جميع الجهات الفاعلة التي شاركت في تنظيم الأولمبياد "الأمة بأكملها تدين لكم بالعرفان .. كثيرون قالوا إننا غير قادرين على تنظيمها (في الظروف السياسية الحالية) لكننا أنجزنا .. شكرا لكم على قيامكم بذلك".

وحيا ماكرون إلى جانب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الحالية جابرييل أتال، وفاليري بيكريس رئيسة منطقة إيل دو فرانس وأميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة، هذا العمل الدؤوب من جانب جميع الجهات الفاعلة، مشيرا إلى الإرث الاجتماعي الذي تركه هذا الحدث الرياضي الكبير في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال ممثلي "كل من ساهم في إنجاح هذه الألعاب"، من قوات الأمن والشرطة والدرك وممثلي الأمن الخاص، والعاملين في المستشفيات، والعاملين في قطاع النقل العام ورجال الإطفاء، وجمعيات الأمن المدني، والعديد من المتطوعين، والجهات الفاعلة العامة والخاصة، بجانب فريقي الدولة واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 لتوجيه الشكر لهم جميعا لعملهم الشاق لأكثر من سبع سنوات للتحضير لهذا الحدث الرياضي الكبير وأثناء الفعاليات الرياضية في العاصمة الفرنسية باريس.