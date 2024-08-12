أمين سر الفاتيكان يعرب للرئيس الإيراني عن قلقه البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط

(وكالات)

أعرب أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، اليوم الاثنين، عن قلق الفاتيكان الشديد إزاء الوضع في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.

وقال مدير المكتب الصحفي للفاتيكان ماتيو بروني إن الكاردينال بارولين "بالإضافة إلى تهنئة الرئيس الإيراني على بدء ولايته ومناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك أعرب عن قلق الكرسي الرسولي الجاد إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط"، بحسب موقع "فاتيكان نيوز" الإخباري.

وأوضح بروني أن الكاردينال بارولين شدد كذلك ضرورة تجنب توسع الصراع المستمر الخطير للغاية بكل الطرق وتفضيل الحوار والمفاوضات والسلام بدلا من ذلك.

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد دعا مجددا الأربعاء الماضي إلى وقف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط ومن أجل "وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات، بدءا من غزة"، وقال "أواصل متابعة الوضع في الشرق الأوسط بقلق كبير".