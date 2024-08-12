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خشية توغل كييف.. روسيا تجلي سكان منطقة على الحدود مع أوكرانيا

02:45 م الإثنين 12 أغسطس 2024

الجيش الروسي

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موسكو - (د ب أ)

أمرت السلطات في منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الاثنين، بإجلاء سكان منطقة واقعة على الحدود مع أوكرانيا خشية حدوث تقدم آخر من قبل القوات الأوكرانية.

وقال حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في مقطع مصور قصير تم توزيعه عبر شبكات التواصل الاجتماعي "نواجه صباح يوم متوتر. العدو ينشط على حدود منطقة كراسنايا ياروجا".

وأضاف جلادكوف أنه لأسباب أمنية، سيتم نقل السكان إلى مواقع أخرى، مشيرًا إلى أن السيارات في الطريق.

وقال جلادكوف "أنا واثق أن كل شيء سيكون منظما. الأمر الرئيسي هو الهدوء دون ذعر"، مضيفا أنه متأكد من أن الجيش الروسي يبذل كل ما في وسعه لمجابهة التهديد.

وذكرت مدونة "ريبار" العسكرية الروسية أن هناك هجوما على معبر كولوتيلوفكا الحدودي وأن قوات التخريب الأوكرانية اخترقت منطقة غابات بالقرب من تيريبرينو. ولم يصدر تأكيد لهذا الأمر.

وتقع منطقة كراسنايا ياروجا في شمال غرب منطقة بيلجورود وتحد منطقة كورسك الروسية التي دخلتها القوات الأوكرانية الثلاثاء الماضي.

وأدان السكان المحليون بشدة عدم استعداد السلطات. وفر عشرات الآلاف من سكان البلدات الحدودية في حالة من الفوضى.

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