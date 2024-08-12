إيطاليا تبدي استعدادًا للمساهمة في أمن غزة حال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

روما - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، استعداد بلاده للمساهمة في أمن قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بحسب ما نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة (كورييري ديلا سيرا): "كل هذا بطبيعة الحال بالتعاون مع إسرائيل التي لها الحق الكامل في الوجود ومع السلطة الوطنية الفلسطينية التي هي محاورنا والمعترف بها دوليا، وبالتأكيد ليس مع حركة حماس".

وردا على سؤال حول مطالب قوى معارضة بموقف أكثر حسما من جانب الحكومة إزاء إسرائيل وبسحب السفير الإيطالي من تل أبيب، قال تاياني: "لم أفهم بعد موقف المعارضة، فكل حزب يقول شيئا مختلفا عن الآخر ويتحرك بمفرده".

وأضاف تاياني: "خطنا واضح جدا: نحن نطلب بقوة من إسرائيل، التي لها الحق في الدفاع عن نفسها كما قلنا دائما، أن توقف الهجمات التي تؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. هناك عملية جارية، وهناك وساطات، ونحن ضد أي عمل يزيد من التوتر ويطال الأبرياء. لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار كما قال (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في هذه الساعات. لم يفت الأوان بعد".