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إسرائيل تعلن افتتاح أكاديمية لإعداد الشباب اليهودي المتشدد للخدمة العسكرية

11:01 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

وزارة الدفاع الاسرائيلية

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت إدارة الأمن الاجتماعي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن إنشاء أكاديمية لإعداد الشباب اليهودي المتشدد للخدمة العسكرية.

وأفادت الوزارة أن الهدف من أكاديمية الإعداد التمهيدي هو زيادة الدافع للخدمة العسكرية الهادفة لدى الشباب الذين تخرجوا من المدارس الدينية اليهودية المتشددة، وإعدادهم ذهنيا وبدنيا للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

ومن المتوقع أن تبدأ أكاديمية الإعداد التمهيدي عملها في نوفمبر القادم، وستضم حوالي 40 متدربا.

الشباب اليهودي المتشدد إسرائيل تعلن افتتاح أكاديمية وزارة الدفاع الإسرائيلية
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