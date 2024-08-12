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الرئيس الكوري الجنوبي يعين وزيرًا جديدًا للدفاع

10:27 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

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سول - (د ب أ)

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الاثنين، إن الرئيس عين رئيس جهاز الأمن الرئاسي كيم يونج هيون وزيرا جديدا للدفاع فيما تم تعيين وزير الدفاع شين وون - سيك مستشارا جديدا للأمن القومي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن رئيس هيئة موظفي الرئاسة تشونج جين - سوك قوله في إفادة صحفية إن مستشار الأمن القومي تشانج هو - جين تم تعيينه مستشارا خاصا للشؤون الخارجية والأمن، وهو منصب تم استحداثه مؤخرا.

وشغل كيم، وهو جنرال سابق في الجيش حاصل على رتبة ثلاث نجوم منصب رئيس جهاز الأمن الرئاسي منذ تولي يون منصبه في مايو 2022.

ومن المقرر أن يُعرض ترشيح كيم على جلسة استماع برلمانية لتأكيد ترشيحه، برغم أن من سلطة الرئيس المضي قدما وتعيين المرشح بغض النظر عن نتيجة جلسة الاستماع.

من ناحية أخرى، تم تعيين وزير الدفاع شين وون سيك مستشارا جديدا للأمن القومي، وفقا لما ذكره مكتبه اليوم الاثنين.

يون سوك يول الرئيس الكوري الجنوبي تعيين وزير دفاع
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