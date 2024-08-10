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"هجوم غير مسبوق".. إعلام عبري: مسيرات حزب الله أحدثت حرائق وأضراراً كبيرة

08:35 م السبت 10 أغسطس 2024

إعلام عبري مسيرات حزب الله أحدثت حرائق وأضراراً كب

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وكالات

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، أن خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في منطقة الشمال أبلغت عن 5 حرائق نتيجة عمليات الإطلاق من لبنان.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن صافرات الإنذار متواصلة في الشمال ويبدو أن سرباً من الطائرات بدون طيار اخترق الجليل الأعلى بالشمال الإسرائيلي وحلّق على علو منخفض جداً.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرات حزب الله نجحت في تخطي الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأحدثت أضراراً كبيرة، لافتة إلى أن "لم نشهد هجوماً بهذا العدد من المسيّرات في الشمال منذ بداية الحرب".

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية، سقوط 3 إصابات حتى الآن في هجوم حزب الله الأخير.

وأفادت تقارير بأن مسيرات حزب الله أصابت أهدافاً داخل إسرائيل رغم حالة الاستنفار القصوى للدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وقالت تقارير إعلامية، اليوم السبت، إن صفارات الإنذار لا تتوقف في مناطق عدة بالجليل الأعلى شمالي إسرئيل تحذيرا من إطلاق صواريخ ومسيرات، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد وفي أكثر من 20 موقعا بالجليل الأعلى.

من جانبه، أكد موقع "والا" العبري، أن نطاق ضربات حزب الله اللبناني يتسع ويصل منطقة جبل الجرمق وبلدات قرب طبريا.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن صفارات الإنذارات دوت لمدة 15 دقيقة متواصلة في الشمال في منطقة مدينة صفد.

وقال حزب الله، إنه استهدف منظومة فنية إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وحقق إصابة دقيقة.

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