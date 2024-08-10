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BBC

الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة صواريخ ومُسيّرات للحوثيين

10:52 ص السبت 10 أغسطس 2024

الجيش الأمريكي

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وكالات
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت زورقا مُسيرا ومنصة لإطلاق الصواريخ في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت في منشور على موقع إكس إنها دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "تلك الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

الجيش الأمريكي الحوثيين الصواريخ
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