الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة صواريخ ومُسيّرات للحوثيين

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت زورقا مُسيرا ومنصة لإطلاق الصواريخ في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت في منشور على موقع إكس إنها دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "تلك الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".