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عقب قصف مدرسة للنازحين.. الكويت تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة

10:43 ص الإثنين 08 يوليو 2024

قصف مدرسة للنازحين ارشيفية

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الكويت - (د ب أ)

أعربت الكويت، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مخيم النصيرات في قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء من النازحين الفلسطينيين.

‏وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "استمرار استهداف مقرات الوكالة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر دليلاً صارخاً على استخفاف هذه القوات بالأمم المتحدة ووكالاتها وقرارات مجلس الأمن".

‏وجددت الوزارة مطالبات الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ "إلزام الاحتلال الإسرائيلي لوقف سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها"، مشددة على أهمية محاسبة مرتكبي تلك "الجرائم" وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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