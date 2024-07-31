بعد اغتيال هنية.. ماذا يعني رفع إيران علم الانتقام الأحمر؟ (فيديو)

وكالات



للمرة الثانية في تاريخها، رفعت إيران علما أحمرا يطلق عليه "علم الانتقام" على قبة مسجد جمكران في مدينة قم، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده على أراضيها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الحالي مسعود بزشكيان.

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر شخص يرفع العلم فوق قبة مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية، وهو نفس العلم الذي رفع عند مقتل قاسم سليماني، لأول مرة بالتاريخ حينها لتصبح تلك المرة هي الثانية.

#BREAKING Iran raises the red flag of revenge on the dome of Jamkaran Mosque after the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh. pic.twitter.com/bZN9RybOti — Clash Report (@clashreport) July 31, 2024

ورفع راية حمراء فوق مسجد جمكران في مدينة قم بإيران، وسط ازدياد حدة التوتر في أعقاب اغتيال قائد المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لتصبح المرة الثانية حيث رفع العلم لأول مرة في 2020، عقب اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

بعض المختصين أكدوا على أن رفع الأعلام الحمراء في إيران والتي ترمز إلى الانتقام والثأر، هو عبارة عن تقليد شعبي، حيث يتم رفع الأعلام الحمراء فوق المآذن حزنا على فقدان شخصية ما أو جماعة، ولا تنزل هذه الأعلام إلا بعد (الثأر).