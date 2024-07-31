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مسيرات انتحارية تستهدف معسكرًا للجيش السوداني بحضور البرهان (فيديو)

10:16 ص الأربعاء 31 يوليو 2024

طائرة مسيرة

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وكالات

أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن مسيرات انتحارية استهدفت معسكر المشاة "جبيت" أثناء تواجد رئيس المجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، خلال حضوره احتفال تخريج دُفعات من الجيش والمضادات الأرضية تتصدى لها.

وقالت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، إن وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة شرق السودان.

وأكدت مصادر أن البرهان بخير.ويرفض مغادرة المكان، وهناك إصابات في صفوف مرافقيه.

مسيرات انتحارية الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان السودان
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