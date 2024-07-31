مسيرات انتحارية تستهدف معسكرًا للجيش السوداني بحضور البرهان (فيديو)

وكالات

أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن مسيرات انتحارية استهدفت معسكر المشاة "جبيت" أثناء تواجد رئيس المجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، خلال حضوره احتفال تخريج دُفعات من الجيش والمضادات الأرضية تتصدى لها.

#عاجل | ... مُسيرات تهاجم معسكر المشاة (#جبيت) أثناء تواجد #البرهان لحضور احتفال تخريج دُفعات من الجيش والمضادات الأرضية تتصدي لها

الرئيس وكل الحضور بخير الحمد لله #الفيديو #متداول pic.twitter.com/OYXMguhG0X — Dr- HanAmin 🇸🇩🦋📿 (@hanaelmeen1) July 31, 2024

وقالت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، إن وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة شرق السودان.

وأكدت مصادر أن البرهان بخير.ويرفض مغادرة المكان، وهناك إصابات في صفوف مرافقيه.