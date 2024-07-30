الرئيس الإيراني: سنشكل حكومة وفاق وطني تمثل كافة أطياف الشعب

(وكالات)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيرانية ستكون حكومة وفاق وطني تمثل جميع أطياف الشعب الإيراني، وترفع الحظر الاقتصادي المفروض عليها.

وأكد بزشكيان، أن الحكومة ورغم كونها حكومة وفاق وطني، لكنها ستعمل وفق رؤية المرشد الإيراني علي خامنئي.

وصرح الرئيس الإصلاحي، أن طهران ستعمل على تعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون مع العالم ودول الجوار على أسس الحكمة والمصالح المشتركة ولتحسين حياة شعوب المنطقة.

وأضاف بزشكيان، أن إيران ستعمل على تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني وإنهاء التمييز، قائلًا إنه سيعمل حماية حقوق الشعب الإيراني على المستوى الدولي.

على جانب آخر تطرق الرئيس الإيراني، إلى الوضع في قطاع غزة خلال كلمته، قائلًا إن بلاده ستعمل على تخليص الشعب الفلسطيني العزيز من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن داعمي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا يمكنهم التحدث عن الوضع الإنساني في إيران، قائلًا "من يدعمون قتلة الأطفال في غزة لا يمكن أن يعطونا دروسا في حقوق الإنسان".