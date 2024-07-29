واشنطن تدين حادث مجدل شمس وتدعو لإنهاء القتال

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية هجوم حزب الله على مجدل شمس ومن مصلحة الجميع إنهاء القتال بين الحزب وإسرائيل.

وقالت الخارجية، إن الحل الدبلوماسي قابل للتحقيق ونواصل جهودنا بشأن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأضافت الوزارة "نعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد في تخفيف التوترات على طول الخط الأزرق".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إن وزير الدفاع لويد أوستن دان في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت "الهجوم المروع على مجدل شمس".

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لجنة تحقيق دولية في الجرائم الفظيعة والوحشية بحق الأسرى.

وقالت حماس، إن الانتهاكات الوحشية التي تجري في قاعدة سدي تيمان تؤكد طبيعة الكيان الاحتلالي المارق عن القيم الإنسانية.

كان رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قال إن غالبية معتقلي غزة لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري.

وأضاف رئيس نادي الأسير، أن معسكر سديه تيمان العنوان الأكبر لجرائم التعذيب في حق معتقلي غزة، موضحا أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في المعسكرات والسجون.

وتابع: "نؤكد ضرورة عقد جلسة لهيئة الأمم المتحدة بشأن ما يتعرض له أسرانا بسجون الاحتلال ومعسكراته".

كان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، قال إنه لا يزال هناك وقت ومساحة لحل دبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف كيربي، "دعمنا لأمن إسرائيل قوي وراسخ ضد كل التهديدات المدعومة من إيران التي تشمل حزب الله".