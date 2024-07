بمدى 10 كيلومترات.. إسرائيل توقع صفقة قذائف "آيرون ستينج" الموجهة بـ"الجي بي إس"

كتبت- ندى محرم:

أعلنت شركة "إلبيت سيستمز" للتكنولوجيا العسكرية، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية عقدت اتفاقية شراء بقيمة 190 مليون دولار لتوريد قذائف "آيرون ستينج" لتزويد وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأوضحت شركة "إلبيت" في بيان لها أن هذه الاتفاقية، ستستمر لمدة عامين، معربة عن "افتخارها لتلبية احتياجات القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم، مما يضمن بقائها في المقدمة وخدمة الجيوش في ساحة الحروب المتطورة باستمرار".

ما هي مميزات قذيفة "آيرون ستينج"؟

ذكرت شركة "إلبيت" أن "آيرون ستينج" هي من أنواع قذائف الهاون عيار 120 ملم، وهي متطورة تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" وتستطيع تحديد هدفها بدقة باستخدام الليزر على بعد 10 كيلومترات.

و"آيرون ستينج" مزودة بنظام فتيل مرن يمكن ضبطه على عدة أنظمة سواء كان انفجار فوري، أو انفجار مؤجل، أو انفجار عند الاقتراب من الهدف.

كما يمكن للرأس الحربي أن يخترق طبقتين من الخرسانة والتسبب بانفجار كبير.

Director General of the Israel Ministry of Defense, Major General (Res.) Eyal Zamir, has signed an order worth over $220 million for thousands of "Iron Sting" precision-guided mortar munitions from Elbit Systems. pic.twitter.com/MVUAhfv8yy