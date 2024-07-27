عائلات الأسرى: شروط نتنياهو الجديدة تهدف إلى إفشال صفقة التبادل

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤجل التوصل لصفقة لتبادل الأسرى ويواصل سياسة كسب الوقت.

وأكدت عائلات الأسرى، أن سياسات نتنياهو تؤدي لمقتل الأسرى، مشددين على أنهم لن يسمحوا له بإجهاض صفقة التبادل.

وأشار البيان، إلى أن السبيل الوحيد لإنقاذ الأسرى هو الالتزام بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدين أنه "إذا لم يتم توقيع صفقة لتبادل الأسرى فلسنا بحاجة إلى وفد تفاوض يعمل على إعادة الجثث".

وأوضح البيان، أن الأسرى في غزة يصرخون من الأنفاق ويطالبون بمنع نتنياهو من إفشال صفقة التبادل، لافتا إلى أن شروط نتنياهو الجديدة تهدف إلى إفشال صفقة التبادل وتضع الأسرى في دائرة الخطر.

وشددت عائلات الأسرى على أن نتنياهو يعمل على إفشال صفقة تبادل الأسرى من أجل طموحه السياسي.