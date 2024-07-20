منتدى فلسطيني: استشهاد 161 صحفيًا منذ بداية الحرب على غزة

غزة- (د ب أ)

أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم السبت استشهاد 161 صحفيا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) نعى المنتدى الصحفي محمد جاسر الذي استشهد اليوم وزوجته وأطفاله ووالدته المقعدة جراء قصف إسرائيلي لمنزله في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف المنتدى، في بيان، أن الزميل جاسر انضم لقافلة "شهداء" الحركة الإعلامية الفلسطينية الذين بلغ عددهم 161 صحفيا منذ بداية "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجدد المنتدى دعوته لحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مطالبا بـ "محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين".

وأكد على استمرار الرسالة والتغطية الإعلامية مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات، وأن "الاستهداف الإسرائيلي الشامل للصحفيين الفلسطينيين لن يوهن عزيمتهم ولن يفت في عضدهم أو يحرف بوصلتهم عن فلسطين".





