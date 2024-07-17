الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة: المجاعة تأخذ منحى أخطر مما كانت عليه

(وكالات)

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة موجود بداخل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيانها، أن المعاناة تتفاقم بعد اجتياح الاحتلال لمدينة رفح والسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأضافت الهيئة المستقلة، أن الجرحى ينتظرون بصيص أمل للخروج للعلاج في ظل الوضع المتردي للمستشفيات.

وحذرت الهيئة، من أن المجاعة بدأت تأخذ منحى أخطر مما كانت عليه والأطفال يعانون من سوء التغذية.

وناشدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الجهات الدولية بالتحرك العاجل لوقف العدوان وفتح المعابر لخروج المرضى، مضيفة أن إغلاق معبر رفح حرم سكان القطاع من شريان الحياة الأساسي.

وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على ضرورة إنصاف الضحايا الذين قضوا في جراء الجرائم المتكررة على أهالي غزة.



وقالت الهيئة، إن أكثر من 20 ألف مريض وجريح محرومون من حقهم في العلاج بسبب إغلاق المعبر.



وطالبت الهيئة المستقلة، منظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل للسماح بفتح معبر رفح.