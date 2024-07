تزن 3 أطنان.. لحظة إلقاء قنبلة "يوم القيامة" على أوكرانيا

كتب- محمد صفوت:

تداولت وسائل إعلام روسية، مقاطع فيديو لإلقاء قنبلة "فاب 3000" المعروفة بقنبلة "يوم القيامة"، من طائرة "سوخوي 35" على إحدى مقاطعات أوكرانيا.

وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا "قنبلة يوم القيامة" في حربها بأوكرانيا المندلعة منذ 24 فبراير 2022.

وكانت روسيا بدأت في إنتاج قنابل "فاب 3000" الضخمة شديدة الانفجار بكميات كبيرة، ويبلغ وزنها نحو 3 أطنان، ويمكن مقارنتها بالقنابل النووية التكتيكية.

russian killers announced the launch of the super-powerful FAB3000 in Ukraine.

Thanks to Biden and his insane ban on attacking russian airports, they can launch from just behind the front lines.

If this bomb falls on a hospital or supermarket, both favorite targets of russian… pic.twitter.com/1xbyUrVgZr