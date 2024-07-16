تزن 3 أطنان.. لحظة إلقاء قنبلة "يوم القيامة" على أوكرانيا

كتب- محمد صفوت:

تداولت وسائل إعلام روسية، مقاطع فيديو لإلقاء قنبلة "فاب 3000" المعروفة بقنبلة "يوم القيامة"، من طائرة "سوخوي 35" على إحدى مقاطعات أوكرانيا.

وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا "قنبلة يوم القيامة" في حربها بأوكرانيا المندلعة منذ 24 فبراير 2022.

وكانت روسيا بدأت في إنتاج قنابل "فاب 3000" الضخمة شديدة الانفجار بكميات كبيرة، ويبلغ وزنها نحو 3 أطنان، ويمكن مقارنتها بالقنابل النووية التكتيكية.

russian killers announced the launch of the super-powerful FAB3000 in Ukraine.

Thanks to Biden and his insane ban on attacking russian airports, they can launch from just behind the front lines.

If this bomb falls on a hospital or supermarket, both favorite targets of russian… pic.twitter.com/1xbyUrVgZr — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 14, 2024

ويبلغ نصف قطر تدمير قنبلة التي تزن ثلاثة أطنان 46 مترًا، وفيما يبلغ نصف قطر الشظايا 260 مترًا، وتحدث فجوة في الأرض بعمق 10 أمتار.

قنبلة FAB زنة 3000 كجم هي قنبلة مصممة في المقام الأول لتدمير المنشآت الصناعية والحضرية والموانئ، ولن تترك وراءها سوى الغبار والدمار عند سقوطها.

ويتم إلقاء القنبلة المزودة بأجنحة، من الجو باتجاه هدفها، وتدور القنبلة 180 درجة بعد سقوطها لتصحيح نفسها للانزلاق، وعند اصطدامها بالهدف، فإنها تلحق أضراراً بالغة بالتحصينات والبنية التحتية.

‼️🇷🇺 Mass production of three-ton FAB-3000 aerial bombs has begun in Russia, production of FAB-500, FAB-1500 and shells has been significantly increased



The Minister of Defense inspected the fulfillment of the state defense order at the enterprises of the military-industrial… pic.twitter.com/5N5a4gHkip — Victor vicktop55 (@vicktop55) March 21, 2024

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن التوسع في إنتاج قنابل "فاب 3000" فضلاً عن زيادة الإنتاج من قنابل "فاب 1500" و"فاب 500"، وهي قنابل شديدة الانفجار.

ويقول المحلل السياسي العسكري في مجموعة "المقاومة الإعلامية"، أوليكساندر كوفالينكو، إن الروس قاموا بتثبيت نسخة من وحدة التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPK)، التي كانت تستخدم سابقًا في الذخائر التي يبلغ وزنها طن ونصف، على القنبلة "فاب 3000".

وأشار الخبير إلى أن وحدة التخطيط والتصحيح الشاملة صممت خصيصًا للقنبلة الجديدة التي تزن 3 أطنان، ويُفترض أنه تم اختبار القنبلة بنجاح في ربيع العام الجاري، ويدعي المحلل العسكري.

ويشير المحلل العسكري، إلى أن روسيا ستعمل على تطوير القنبلة أكثر، وفي نفس الوقت لن تتوقف عن استخدامها، لكنها ستزيد من استخدامها في الحرب.