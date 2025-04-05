ستارمر وماكرون يعربا عن قلقهما بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

وكالات

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على ألا مصلحة لأحد في حرب تجارية لكن كل الخيارات مطروحة.

وأضاف المسؤول البريطاني، أن ستارمر وماكرون أعربا، خلال حديث بينهما اليوم السبت، عن قلقهما من تبعات الرسوم اقتصاديًا وأمنيًا خاصة بجنوب شرق آسيا.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز"، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة، من بينها بريطانيا بنسبة 10% والاتحاد الأوروبي بـ20%.