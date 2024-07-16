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الدفاع الإسرائيلية: 36% من الجنود الجرحى يعانون من اضطرابات نفسية

11:53 ص الثلاثاء 16 يوليه 2024

جيش الاحتلال

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(وكالات)


أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها شكلت لجنة متخصصة للجنود الإسرائيليين المصابين باضطراب ما بعد الصدمة والإعاقات النفسية الخطيرة خلال المعركة في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه منذ الـ 7 من أكتوبر استقبل قسم التأهيل 9 آلاف و400 جريح، مشيرًة إلى أن 36% منهم يعانون من اضطرابات نفسية.

وأضافت الدفاع الإسرائيلية، أن قسم التأهيل من الممكن أن يستقبل 14 ألف مصاب حتى نهاية العام الجاري، مضيفًا أن نحو 5600 شخص منهم يعانون اضطرابات نفسية.

جيش الاحتلال وزارة الدفاع الإسرائيلية لجنود الإسرائيليين إسرائيل
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