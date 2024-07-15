مقتل رجل أعمال سوري مقرب من الأسد في ضربة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

وكالات

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، سيارة رجل أعمال سوري مقرب من الرئيس بشار الأسد مع مرافقيه الاثنين، في منطقة حدودية قريبة من لبنان، ما تسبب في مقتله، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها براء القاطرجي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، ما أدى إلى مقتله مع شخص آخر كان برفقته".

وأوضح أن "القاطرجي رجل أعمال مقرب من الأسد، مسؤول عن تمويل فصيل المقاومة السورية لتحرير الجولان"، وهي مجموعة أسسها حزب الله اللبناني قبل سنوات وتتولى تنفيذ عمليات ضد اسرائيل من جنوب سوريا.