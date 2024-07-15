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"غير قانوني".. محكمة أمريكية تسقط الدعوى الجنائية ضد ترامب في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية

06:01 م الإثنين 15 يوليو 2024

دونالد ترامب

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وكالات

أسقطت محكمة المقاطعة الجنوبية بفلوريدا الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الاحتفاظ بالوثائق السرية.

وقالت محكمة فلوريدا، إن تعيين محقق خاص في قضية احتفاظ ترامب بوثائق سرية غير قانوني وينتهك صلاحيات الكونجرس الأمريكي.

ورفضت القاضية إيلين كانون قضية الوثائق السرية المرفوعة ضد ترامب، ففي الحكم الذي صدر اليوم الإثنين، قالت إن تعيين المستشار الخاص جاك سميث ينتهك الدستور، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.

ولفتت إلى أن الطعون على التعيينات والتخصيصات كما وردت في الاقتراح تثير السؤال التالي: هل يوجد قانون في قانون الولايات المتحدة يجيز تعيين المستشار الخاص سميث لإجراء هذه الملاحقة القضائية؟ بعد دراسة متأنية لهذه القضية المحورية، فإن الإجابة هي لا"، كما كتب كانون في الحكم.

وكتبت كانون أيضًا: "في النهاية، يبدو أن الراحة المتزايدة التي يشعر بها المسؤولون التنفيذيون في تعيين مستشارين خاصين "تنظيميين" في العصر الأحدث قد اتبعت نمطًا مخصصًا مع القليل من التدقيق القضائي".

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