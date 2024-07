تعليقًا على محاولة اغتياله.. ابنة ترامب: والدتي المتوفاة كانت تراقبه الليلة الماضية

وكالات

قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن والدتها التي توفت قبل عامين "كانت تراقب والدها الليلة الماضية".

وجاء في تغريدة ابنة ترامب: "منذ عامين في مثل هذا اليوم، توفيت والدتي.. أعتقد أنها كانت تراقب والدي الليلة الماضية أثناء محاولة اغتياله".

Two years ago today, my mom passed away. I believe she was watching over Dad last night during the attempt on his life.



I miss her every day and pray for the safety of the family and friends she left behind. pic.twitter.com/b9kJTv6cWf