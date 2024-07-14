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تعليقًا على محاولة اغتياله.. ابنة ترامب: والدتي المتوفاة كانت تراقبه الليلة الماضية

07:31 م الأحد 14 يوليو 2024

دونالد ترامب وابنته إيفانكا

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وكالات
قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن والدتها التي توفت قبل عامين "كانت تراقب والدها الليلة الماضية".
وجاء في تغريدة ابنة ترامب: "منذ عامين في مثل هذا اليوم، توفيت والدتي.. أعتقد أنها كانت تراقب والدي الليلة الماضية أثناء محاولة اغتياله".

وقد توفيت إيفانا ترامب والدة دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب، في عام 2022 عن عمر يقارب 73 عاما.
وأضافت إيفانكا: "افتقدها كل يوم وأصلي من أجل سلامة العائلة والأصدقاء الذين تركتهم خلفها".
ونجا المرشح الجمهوري دونالد ترامب من محاولة لاغتياله خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، غير أن شخصين بينهم مطلق النار قُتلوا وأصيب آخرون.

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