زوجة ترامب: لقد حاول "وحش" أن يستنزف شغف زوجي

وكالات

علّقت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، في أول رد فعل علني لها على محاولة اغتيال زوجها دونالد ترامب في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا أمس السبت، داعية البلاد إلى "الارتقاء فوق الكراهية".

وتحدثت ميلانيا ترامب عما يعنيه الحادث لها ولأسرتها قائلة: "أفكر بكم، أيها الأمريكيون، لقد كنا دائما متحدين بشكل فريد.. نسيج أمتنا ممزق، لكن فطرتنا السليمة وشجاعتنا يجب أن تظهر وتعيدنا إلى الوحدة كواحد".

وأضافت "حينما رأيت تلك الرصاصة تصيب زوجي دونالد، أدركت أن حياتي وحياة بارون كانتا على وشك تغيير مدمر.. ممتنة كثيرا لرجال الخدمة السرية ومسؤولي إنفاذ القانون الشجعان الذين جازفوا بحياتهم لحماية زوجي".

وتقدمت ترامب بالعزاء لعائلات القتلى والجرحى في الحادث، بينما وصفت منفذ العملية بأنه "وحش" قائلة: " لقد حاول وحش أدرك أن زوجي آلة سياسية غير إنسانية أن يستنزف شغف دونالد، ضحكه وإبداعه، وحبه للموسيقى، وإلهامه".

وأوضحت أن "لقد دُفنت الجوانب الأساسية في حياة زوجي ـ جانبه الإنساني ـ تحت الآلة السياسية.. دونالد، الرجل الكريم والمتعاطف الذي كنت معه في أفضل الأوقات وأسوأ الأوقات".

من جانبه، دعا المرشح الجمهوري دونالد ترامب البلاد إلى تخفيف الخطاب اللاذع وتعزيز الوحدة، وطالب الناخبين بمراعاة الجوانب الشخصية والأحباء للسياسيين في المستقبل.

وكتب في منشورة على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "ارتقوا فوق الكراهية، والسموم، والأفكار الساذجة التي تشعل العنف".