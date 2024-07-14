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حماس تنفي قرارا بوقف مفاوضات الهدنة في غزة

02:23 م الأحد 14 يوليه 2024

حركة حماس

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غزة - (د ب أ)

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق اليوم الأحد أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، رداً على مجزرة المواصي غرب خان يونس، لا أساس له من الصحة.

ونقل "المركز الفلسطيني للاعلام" عن الرشق قوله ، في تصريح صحفي، إن "التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحاً لدى الجميع".

وقُتل 90 فلسطينيا وأصيب أكثر من 300 آخرين في غارة إسرائيلية أمس السبت على منطقة المواصي المخصصة للنازحين غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

حركة حماس غزة الهدنة خان يونس فلسطين
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